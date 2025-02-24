Верховный суд Австрии отменил 111 пунктов пользовательского соглашения Wizz Air

Верховный суд Австрии постановил, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air должна внести существенные изменения в свою потребительскую политику в стране, и признал незаконными 111 пунктов пользовательских соглашений компании.

Ключевыми пунктами являются признание незаконным взимание сбора за регистрацию в аэропорту в размере 40 евро, ограничение срока действия ваучеров 12-ю месяцами, а также возврат средств в виде кредита на счете авиакомпании без получения явного согласия клиентов, сообщает Aviation News

Суд обязал Wizz Air венуть клиентам все сборы за регистрацию в аэропорту, уплаченные резидентами Австрии с 2018 года. Кроме того, просроченные ваучеры будут заменены новыми, действительными в течение пяти лет с даты обновления.

Wizz Air заявила, что признает и принимает решение суда и будет действовать в соответствии с ним. Следует подчеркнуть, что на данный момент оно распространяется только на резидентов Австрии, однако специалисты прогнозируют подачу схожих исков в других странах.