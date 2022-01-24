Утверждено создание совместного государственного израильско-эмиратского грантового фонда в сфере хайтека

Правительство Израиля утвердило решение о создании совместного грантового фонда государства Израиль и Объединенных Арабских Эмиратов для поддержки проектов в сфере высоких технологий, основанных на сотрудничестве компаний из двух стран.

Бюджет фонда будет состоять из паритетных отчислений правительств Израиля и ОАЭ в размере 15 миллионов шекелей от каждого в год в течение 10 лет.

Создание фонда – инициатива министра иностранных дел Яира Лапида и министра науки и технологии Орит Фаркаш а-Коэн.