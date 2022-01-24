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NEWSru.co.il :: Экономика24 января 2022 г., 10:29

Утверждено создание совместного государственного израильско-эмиратского грантового фонда в сфере хайтека

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утверждено создание совместного государственного израильско-эмиратского грантового фонда в сфере хайтека

Правительство Израиля утвердило решение о создании совместного грантового фонда государства Израиль и Объединенных Арабских Эмиратов для поддержки проектов в сфере высоких технологий, основанных на сотрудничестве компаний из двух стран.

Бюджет фонда будет состоять из паритетных отчислений правительств Израиля и ОАЭ в размере 15 миллионов шекелей от каждого в год в течение 10 лет.

Создание фонда – инициатива министра иностранных дел Яира Лапида и министра науки и технологии Орит Фаркаш а-Коэн.


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