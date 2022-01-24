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NEWSru.co.il :: Экономика24 января 2022 г., 08:16

Правительство утвердило программы приоритизации пешеходов и озеленения городских улиц. Подробности

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Правительство утвердило программы приоритизации пешеходов и озеленения городских улиц. Подробности

В воскресенье, 23 января, правительство Израиля утвердило программу министерства транспорта по приоритизации пешеходного движения и программу министерства экологии по массовой посадке деревьев вдоль городских улиц.

Первая программа является частью инициативы министра транспорта Мейрав Михаэли по изменению приоритетов ее ведомства от частного транспорта к общественному.

Если отвлечься от вызвавшего шквал шуток решения объявить пешее передвижение "транспортным средством", программа содержит немало разумных шагов, для реализации которых выделенной суммы в 50 миллионов шекелей будет, очевидно, недостаточно. Видимо, в минтрансе рассчитывают, что часть средств будет выделяться из муниципальных бюджетов.


Среди прочего, программа предусматривает строительство надземных и подземных пешеходных переходов через крупные транспортные артерии, затенение улиц, установку маршрутных указателей для пешеходов, приведение в порядок и расширение тротуаров, то есть шаги, которые долгое время оставались на задворках приоритетов минтранса в частности и правительства в целом.

Среди более спорных инициатив – изменение приоритета пешехода перед автомобилем на перекрестках со светофорами для обеспечения скорейшего пересечения пешеходом дороги (в местах без светофоров правила дорожного движения приоритет на переходе отдают пешеходу, а не водителю).

И хотя глава минтранса упомянула в своей речи по поводу утверждения программы Ашдод и Хадеру, очевидно, что на данном этапе она в первую очередь направлена на Гуш-Дан, Иерусалим, Хайфу – то есть на города, в которых смешанное использование пространства преобладает над четким разделением между спальными, коммерческими и промышленными кварталами.

Программа министерства экологии, министерства сельского хозяйства и министерства главы правительства по посадке деревьев в городах была утверждена в рамках борьбы с глобальным потеплением, однако очень хорошо сочетается с "пешеходной" программой минтранса.

Программа предусматривает посадку до 2040 года вдоль городских улиц 450 тысяч деревьев с целью затенения и охлаждения городского пространства. Стоимость программы на весь срок ее реализации – 2,25 миллиарда шекелей. И, в отличие от программы Михаэли, она озвучена несколько более подробно.


Среди прочего, национальному картографическому управлению поручено создать и выложить в открытый доступ "карту тени", отметив все уже растущие в городах деревья, минэкологии будет проводить тендеры на посадку деревьев для муниципалитетов с упором на затенение улиц. Министерству строительства и органам планирования поручено ужесточить стандарты строительства в сторону обеспечения защиты растущих деревьев и посадки новых деревьев в жилищных проектах.

Официальная цель – затенение к 2040 году 70% поверхности тротуаров и публикация подробных планов городского озеленения по меньшей мере 100 муниципалитетами к 2030 году.

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