Жители Газы обвиняют Израиль в поставках некошерной курятины

В социальных сетях в секторе Газы распространяется рекомендация не потреблять поставляемую из Израиля в рамках гуманитарной помощи курятину.

Популярный блоггер Хамза аль-Масри (836 тысяч подписчиков) утверждает, что "Израиль начал против Газы новую войну, поставляя канцерогенную курятину".

Согласно аль-Масри, в Газу идет курятина, "признанная в Израиле некошерной и непригодной для употребления израильтянами". При этом он путает кашрут с правилами санитарного надзора, и утверждает, что речь идет о больных курах.

Следует отметить, что правила кашрута не ограничиваются здоровьем птицы. Они регулируют, среди прочего, способ ее забоя и процесс последующей обработки, Кроме того, в Израиле свободно продается и некошерная курятина.