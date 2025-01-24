Против ЦСБ подан иск с требованием изменить индекс стоимости строительства

"Дения Сибус", одна из крупнейших строительных компаний в Израиле, подала в Высший суд справедливости иск против Центрального статистического бюро с требованием обновить метод расчета индексов стоимости строительства.

Компания утверждает, что в последний раз индексы стоимости строительства жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктуры обновлялись 13 лет назад, и уже не отражают действительность.

"Война сильно изменила строительную отрасль, за одну ночь лишившуюся трети рабочей силы. Влияние отсутствия палестинских рабочих на строительную отрасль выражается в нехватке рабочей силы в целом, и квалифицированной рабочей силы в строительстве в частности", - говорится в иске, - "Это привело к резкому удорожанию компонента труда в стоимости строительства, поскольку зарплата палестинских рабочих была значительно ниже, чем зарплата иностранных и израильских рабочих".

Согласно исковому заявлению, официально индекс стоимости жилищного строительства вырос с сентября 2023 года по март 2024 года на 0,54%, тогда как на самом деле, по оценкам компании, он должен был вырасти на 19%.