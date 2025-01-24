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Экономика

Опрос "Mаарива": "Ликуд" теряет мандаты, НДИ увеличивает отрыв от "Еш Атид"

Опрос
Ликуд
Еш Атид
НДИ
время публикации: 24 января 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 07:22
Опрос "Mаарива": "Ликуд" теряет мандаты, НДИ увеличивает отрыв от "Еш Атид"
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 21 мандат, на два меньше, чем неделю назад.

На втором месте партия "Махане Мамлахти" с 18-ю мандатами (+1), на третьем – НДИ с 16-ю мандатами (+1). "Еш Атид" теряет еще один мандат и остается с 13 мандатами, у "Демократим" – 12 мандатов, у ШАС – 10, у "Оцмы Йегудит" – 9, у "Яадут а-Тора" – 7, у РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по 5, у "Ционут Датит" – 4 мандата.

Опрос института "Мидгам" по заказу 12-го канала ИТВ показывает несколько иную картину. По его версии, у "Ликуда" 24 мандата, у "Махане Мамлахти" – 18, у "Еш Атид" – 14, у НДИ и "Демократим" – по 13, у ШАС – 9, у "Оцмы Йегудит" – 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у РААМ – 6, у "Ционут Датит" и ХАДАШ-ТААЛ – по 4 мандата.

Экономика
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