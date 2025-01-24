Минфин США снял санкции с поселенцев и организаций в Иудее и Самарии

В соответствии с президентским указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом, министерство финансов США исключило поселенцев и организации в Иудее и Самарии из санкционного списка, составленного администрацией Байдена.

В свой первый день на посту президента Трамп отменил указ администрации Байдена (от 1 февраля 2024 года), вводивший санкции против израильских поселенцев в Иудее и Самарии. Этот указ был продлен администрацией Байдена еще на один год за неделю до инаугурации Трампа. Под санкции США в Иудее и Самарии попали около десяти человек и несколько организаций.

В последние месяцы представители администрации Байдена несколько раз высказывали разочарование по поводу неспособности израильского правительства обуздать правых экстремистов на Западном берегу. Президент Джо Байден впервые предложил ввести визовый запрет в статье, которая была опубликована в Washington Post 18 ноября.