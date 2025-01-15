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Мир

Белый дом продлил указ, позволяющий вводить санкции против жителей поселений Иудеи и Самарии

Иудея и Самария
США
Джо Байден
время публикации: 15 января 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:33
Белый дом продлил указ, позволяющий вводить санкции против жителей поселений Иудеи и Самарии
Shawn Thew/Pool Photo via AP

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, позволяющего президентской администрации накладывать санкции на жителей поселений Иудеи и Самарии и на действующие там организации.

"Ситуация на Западном берегу, особенно в том, что касается высокого уровня насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев, принудительного перемещения жителей из их деревень и уничтожения имущества, достигла недопустимого уровня, что представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Западном берегу, в секторе Газа, Израиле и на всем Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что первые санкции со стороны США против жителей Иудеи и Самарии были введены 1 февраля 2024 года. С тех пор под санкции попали около десятка человек и несколько организаций.

Мир
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