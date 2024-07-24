Все жители Офакима получат одноразовые выплаты за "героизм, проявленный 7 октября"

229 миллионов шекелей выделены министерством финансов для того, чтобы поддержать жителей Офакима и в качестве признания их героизма и мужества во время "резни 7 октября".

По информации 13-го канала ИТВ, каждой семейной паре полагается выплата в размере 14360 шекелей, компенсация на каждого ребенка составит 1436 шекелей. Компенсация для лиц старше 18 лет и не состоящих в браке составит 7180 шекелей. Семья с тремя детьми получит 18668 шекелей.

Израильские СМИ отмечают, что выплаты компенсаций жителям города, ставшего одной из целей террористов, добивался мэр Офакима Ицхак Данино, депутат Кнессета от "Оцма Иегудит" Альмог Коэн, их требование было поддержано министром финансов Бецалелем Смотричем.

Сообщая о выделении бюджета на выплаты жителям города, Бецалель Смотрич сказал: "Государство признает героизм жителей города, их мужество и разделяет с ними постигшую их утрату. Героически сражаясь за свои дома с террористами ХАМАСа, город потерял 47 своих жителей и полицейских. Созданная мной общественная комиссия изучила масштабы ущерба и приняла решение о единоразовых выплатах жителям города и тем, кто в нем находился во время атаки террористов".

16 мая муниципалитет Офакима подал в Высший суд справедливости иск с требованием, чтобы государство признало всех жителей этого города пострадавшими от вражеских действий со всеми причитающимися льготами, а также чтобы распространило на Офаким помощь Управления "Ткума", которое предоставляет различные услуги в сфере социального обеспечения, образования и трудоустройства населению эвакуированных населенных пунктов, расположенных до 7 километров от сектора Газы.

В исковом заявлении, поданном мэрией, указано, что в "черную субботу" 7 октября Офаким стал одной из целей террористов, прорвавшихся из сектора Газы: 18 боевиков хладнокровно убили десятки жителей города, ранив десятки других, сообщает "Кипа". Тысячи жителей Офакима пережили тяжелейшую психологическую травму, с последствиями которой им придется разбираться всю оставшуюся жизнь.

Мэрия Офакима требует изменить "дискриминирующие критерии" и признать жертвами вражеских действий всех жителей города, тогда как до сих пор правительство сосредоточилось лишь на жителях населенных пунктов, расположенных в диаметре до 7 километров от сектора Газы.