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Мэрия Офакима подала в БАГАЦ: пострадавшими от террора нужно признать всех жителей города

время публикации: 16 мая 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 12:59
Мэрия Офакима подала в БАГАЦ: пострадавшими от террора нужно признать всех жителей города
AP Photo/Tsafrir Abayov

Муниципалитет Офакима подал в Высший суд справедливости иск с требованием, чтобы государство признало всех жителей этого города пострадавшими от вражеских действий со всеми причитающимися льготами, а также чтобы распространило на Офаким помощь Управления "Ткума", которое предоставляет различные услуги в сфере социального обеспечения, образования и трудоустройства населению эвакуированных населенных пунктов, расположенных до 7 километров от сектора Газы.

В исковом заявлении, поданном мэрией, указано, что в "черную субботу" 7 октября Офаким стал одной из целей террористов, прорвавшихся из сектора Газы: 18 боевиков хладнокровно убили десятки жителей города, ранив десятки других, сообщает "Кипа". Тысячи жителей Офакима пережили тяжелейшую психологическую травму, с последствиями которой им придется разбираться всю оставшуюся жизнь.

Мэрия Офакима требует изменить "дискриминирующие критерии" и признать жертвами вражеских действий всех жителей города, тогда как до сих пор правительство сосредоточилось лишь на жителях населенных пунктов, расположенных в диаметре до 7 километров от сектора Газы.

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