Мэрия Офакима подала в БАГАЦ: пострадавшими от террора нужно признать всех жителей города

Муниципалитет Офакима подал в Высший суд справедливости иск с требованием, чтобы государство признало всех жителей этого города пострадавшими от вражеских действий со всеми причитающимися льготами, а также чтобы распространило на Офаким помощь Управления "Ткума", которое предоставляет различные услуги в сфере социального обеспечения, образования и трудоустройства населению эвакуированных населенных пунктов, расположенных до 7 километров от сектора Газы.

В исковом заявлении, поданном мэрией, указано, что в "черную субботу" 7 октября Офаким стал одной из целей террористов, прорвавшихся из сектора Газы: 18 боевиков хладнокровно убили десятки жителей города, ранив десятки других, сообщает "Кипа". Тысячи жителей Офакима пережили тяжелейшую психологическую травму, с последствиями которой им придется разбираться всю оставшуюся жизнь.

Мэрия Офакима требует изменить "дискриминирующие критерии" и признать жертвами вражеских действий всех жителей города, тогда как до сих пор правительство сосредоточилось лишь на жителях населенных пунктов, расположенных в диаметре до 7 километров от сектора Газы.