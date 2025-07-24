МВД упростило процедуру строительства систем накопления энергии для жилых домов

Последним решением перед уходом в отставку министр внутренних дел Моше Арбель утвердил постановление об освобождении систем накопления энергии средней мощности от необходимости получения разрешения на строительство.

Постановление освобождает от процедуры получения разрешения на строительство установки мощностью до 600 кВт/ч вместо 100 кВт/ч до сих пор, занимающих до 5 кв.м. площади.

Такие установки позволяют зданиям и учреждениям накапливать солнечную энергию для экстренных случаев, и продавать её в сеть по более высокой цене в пиковые вечерние часы, что увеличит долю солнечной энергии в производстве электричества в стране.

Согласно управлению проектирования, батареи среднего размера являются эффективным решением для 4-5-этажных жилых зданий в качестве инструмента обеспечения электричеством при перебоях в электроснабжении и инструмента сокращения расходов на электричество.

Целевой аудиторией этого решения являются домовые комитеты и управляющие компании, а также школы, синагоги, поликлиники и другие общественные учреждения.