Производители муки предупреждают о дефиците хлебобулочных изделий в августе

Закрытие зернового терминала Ашдодского порта на две недели в августе вызывает опасения, что в августе-сентябре в Израиле может образоваться дефицит хлебобулочных изделий.

Терминал закрывается в рамках проекта по модернизации стоимостью 500 миллионов шекелей. По словам представителей порта, работы пришлось отложить на август из-за задержек, связанных с операцией "Народ как лев".

В свою очередь производители муки предупреждают, что пик импорта зерновых в Израиль, обычно приходящийся на июль, в этом году из-за погодных условий придется на август.

Поскольку мельницы компании "Штибель", крупнейшего израильского производителя муки, находятся непосредственно рядом с Ашдодским портом, ей придется тратить дополнительное время и средства для доставки зерна из Хайфского порта, который будет единственными воротами страны для разгрузки зерновых на протяжении этих двух недель.