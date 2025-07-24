Минтранс и минфин согласовали вложение полумиллиарда шекелей в дороги Иудеи и Самарии

Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич объявили об утверждении финансовой комиссией Кнессета дополнительных бюджетных средств для развития транспортной инфраструктуры в Иудее, Самарии и Иорданской долине.

Общая сумма выделенных средств составляет 508 миллионов шекелей.

В частности, 361 миллион шекелей будет направлен на улучшение трассы 45 ("Дорога каменоломен"), 160 миллионов – на трассу 437 и 128 миллионов – на трассу 55.

Также выделены средства на продвижение строительства подъездной дороги к Маале Микмеш и расширения трассы 90 в Иорданской долине.