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Минтранс и минфин согласовали вложение полумиллиарда шекелей в дороги Иудеи и Самарии

Транспорт
Инфраструктура
время публикации: 24 июля 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 12:08
Минтранс и минфин согласовали вложение полумиллиарда шекелей в дороги Иудеи и Самарии
Gili Yaari / Flash90

Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич объявили об утверждении финансовой комиссией Кнессета дополнительных бюджетных средств для развития транспортной инфраструктуры в Иудее, Самарии и Иорданской долине.

Общая сумма выделенных средств составляет 508 миллионов шекелей.

В частности, 361 миллион шекелей будет направлен на улучшение трассы 45 ("Дорога каменоломен"), 160 миллионов – на трассу 437 и 128 миллионов – на трассу 55.

Также выделены средства на продвижение строительства подъездной дороги к Маале Микмеш и расширения трассы 90 в Иорданской долине.

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