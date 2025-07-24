В Венесуэле более 20 экономистов арестованы за публикацию данных по экономике страны

Правозащитная организация Provea сообщила, что за последние два месяца власти Венесуэлы арестовали более 20 экономистов и экономических журналистов, публиковавших данные по экономике страны, отличные от официальной статистики.

Под давлением властей были закрыты интернет-сайты, публиковавшие текущий курс доллара США к венесуэльскому боливару на черном рынке, и криптовалютные платформы, публиковавшие финансовую информацию.

Следует отметить, что центральный банк Венесуэлы уже много лет не публикует достоверные данные по ключевым макроэкономическим показателям. Реальный уровень инфляции в стране исчисляется сотнями тысяч процентов и население, получающее зарплату в боливарах, стремится как можно быстрее поменять ее на доллары.