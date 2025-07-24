Государство и подрядчики выплатят семье крановщика Сергея Семенова 7,7 миллиона шекелей

Тель-Авивский окружной суд утвердил внесудебное соглашение, в рамках которого государство, институт стандартов и трое подрядчиков выплатят 7,7 миллиона шекелей семье крановщика Сергея Семенова, погибшего 21 мая 2019 года в Явне при демонтаже башенного крана md 208.

В частности, департамент производственной безопасности, регистратор подрядчиков и регистратор строительной техники выплатят 962 тысячи шекелей, Институт стандартов и двое его сотрудников – Михаэль Свиса и Александр Житник – 962 тысячи шекелей, производитель кранов, французская компания Potain, выплатит 539 тысяч шекелей.

Подрядчик башенных кранов компания "РАМА Технологийот Агораним" и ее владелец Рафи Амит заплатят 2,2 миллиона шекелей, подрядчик "Ахим Сабаг Агораним" – 1,15 миллиона шекелей, строительный подрядчик "Неот Шамир" – 1,4 миллиона шекелей. Еще 433 тысячи шекелей заплатят наследники Гиля Хазази, одного из погибших в той же аварии, являвшегося работодателем Семенова.

Адвокат семьи Семенова Исраэль Асаль подчеркнул, что, в отличие от других подобных дел, в данном случае ему удалось добиться, чтобы компенсация была выплачена в рамках признания всеми сторонами ответственности, а не "в порядке исключения и без признания вины".

В трагедии, произошедшей 21 мая 2019 года в Явне при демонтаже башенного крана md 208, погибли четыре человека – один из владельцев компании "Ахим Сабаг" Йонатан Сабаг (33) из Ор-Иегуды, Бен Дакло (22) из Пардес-Ханы, Гиль Хазази (51) из Хадеры и крановщик Сергей Семенов (33).

В декабре 2019 года, через полгода после трагедии, производитель кранов этого типа, французская компания Potain, опубликовала предупреждение об обязательном соблюдении порядка действий при демонтаже, и управление производственной безопасности в министерстве труда и социального обеспечения начало уведомлять о наличии опасности операторов md 208 в Израиле.

Однако, в иске, поданном в 2020 году вдовой Сергея Семенова, предупреждение, опубликованное Potain в декабре 2019 года, было повторным. Первое предупреждение об угрозе обрушения при нарушении порядка действий в процессе демонтажа было опубликовано компанией еще в 2011 году. Однако, по неустановленной причине, израильское министерство труда и импортер кранов этого типа, компания Comasco, предупреждения не получили.

Государственная прокуратура в 2021 году закрыла уголовное дело по этой аварии, придя к выводу, что нет реальной возможности добиться осуждения кого-либо из фигурантов дела.