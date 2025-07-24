Греческий лоукостер Sky Express начинает полеты в Израиль, Air Seychelles объявила о возвращении

Греческая бюджетная авиакомпания Sky Express объявила о начале регулярных полетов между Израилем и Афинами со 2 декабря 2025 года.

Стоимость билетов – от 109 евро в каждом направлении, включая маленький чемодан. Рейсы будут обслуживаться самолетом Airbus A320neo

Sky Express обслуживает также 33 маршрута внутри Греции и 26 международных маршрутов.

Также сегодня о возвращении на израильский маршрут объявила сейшельская авиакомпания Air Seychelles. Ее полеты возобновятся 7 августа и будут выполняться 3 раза в неделю.