Греческий лоукостер Sky Express начинает полеты в Израиль, Air Seychelles объявила о возвращении
время публикации: 24 июля 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 15:54
Греческая бюджетная авиакомпания Sky Express объявила о начале регулярных полетов между Израилем и Афинами со 2 декабря 2025 года.
Стоимость билетов – от 109 евро в каждом направлении, включая маленький чемодан. Рейсы будут обслуживаться самолетом Airbus A320neo
Sky Express обслуживает также 33 маршрута внутри Греции и 26 международных маршрутов.
Также сегодня о возвращении на израильский маршрут объявила сейшельская авиакомпания Air Seychelles. Ее полеты возобновятся 7 августа и будут выполняться 3 раза в неделю.
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