Экономика Израиля на фоне попытки предотвратить новую волну эпидемии. Обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Новое правительство продолжает заполнять позиции на госслужбе, длительное время пустовавшие или занимавшиеся исполняющими обязанности. Израильский хайтек продолжает бить рекорды мобилизации капитала, создавая новую прослойку миллионеров. Рынок труда вступает в "посткоронную" эпоху. И все это происходит на фоне новостей о новой вспышке коронавируса, принесенного в страну через ее основные ворота – аэропорт имени Бен-Гуриона.

Предотвратить новую волну

Нафтали Беннет, год назад написавший книгу "Как победить коронавирус", получил возможность проверить свои идеи на практике, однако, как это часто бывает, "то, что видно отсюда, не видно оттуда", и нахождение у рычагов власти отличается от пребывания в оппозиции. Правительство отреагировало на начало новой вспышки коронавируса ужесточением требований к прилетающим и частичным возвращением масочного режима. В частности, на месяц отложено возобновление допуска в страну индивидуальных туристов.

Туристический сектор, несомненно, важен для Израиля, однако в отличие от Греции, Испании или Франции, он не является системообразующим для израильской экономики ни по уровню занятости населения, ни по приносимому доходу. Угроза новых ограничительных мер для всей экономики на данный момент превышает возможные выгоды от возобновления иностранного туризма.

Что касается израильских граждан, у нового правительства был год, чтобы оценить все успехи и ошибки, выявить слабые места в механизме контроля над вылетом за границу, возвращением из-за границы и надзором за вернувшимися. Особое внимание стоит уделить возможности ограничения вылета (именно вылета, поскольку нельзя лишать вылетевших возможности вернуться домой) за границу тех, кто не привит, с упором на детей младше 12 лет. Что касается прилета, то инициатива министра транспорта Мерав Михаэли вынести прилеты всех самолетов из "красных" стран в отдельный терминал является исключительно здравой.

И, несомненно, ограничительные меры должны сопровождаться поддержкой предприятий в сфере туризма и занятых в этой сфере работников.

Рынок труда – не вылить воду вместе с младенцем

За неделю до истечения срока действия программы экономической помощи по преодолению "коронавирусного" кризиса, принятой весной 2020 года, министр финансов Авигдор Либерман объявил о том, что программа продлена не будет, однако отдельным группам населения будет предоставлен переходный период.

Это решение напрашивалось, учитывая огромное количество свободных ставок на рынке труда, однако в нем отсутствует несколько важных деталей.

Одним из решений минфина стала отмена на постоянной основе 30-процентного "штрафа" за участие безработных в курсах переквалификации или повышения квалификации. Этот абсолютно противоречащий здравому смыслу штраф был временно отменен предыдущим правительством, а теперь исчезнет полностью. Однако отмена негативного стимула может оказаться недостаточной для поощрения безработных к повышению собственной ценности для рынка труда, и минфину стоит рассмотреть положительные стимулы. По меньшей мере для тех, кто не имеет базового образования и каких-либо перспектив повысить свой статус.

Предложение гидам младше 45 лет принять участие в работе школ и детских садов в летние месяцы может стать хорошим дополнением к пособию, но никак не должно заменять его. Это люди, которые вернутся к работе, как только будут сняты ограничения, однако пока государство должно взять заботу о них на себя. То же самое касается пилотов и представителей еще нескольких профессий.

Работники в возрасте 67 лет и старше, отправленные в неоплачиваемый отпуск, являются группой, которой будет очень сложно найти работу в сложившихся условиях. Однако, как и работникам в возрасте от 45 до 67 лет, им следует предоставить переходный период в несколько месяцев.

В целом картина на рынке труда начинает проясняться. В мае впервые с начала кризиса доля находящихся в неоплачиваемом отпуске составила менее половины от всех получателей пособия по безработице, а сам уровень безработицы продолжил снижаться. В то же время снизился и уровень занятости, то есть увеличилось количество работоспособных людей, сидящих дома и даже не ищущих работу. Именно это должно стать основной точкой приложения усилий министерств финансов и экономики.

Налоги и кредиты: минфин против Банка Израиля

Банк Израиля, председатель которого является экономическим советником правительства, опубликовал список рекомендаций для нового правительства и министерства финансов, вызвавший недовольство у чиновников минфина.

В министерстве финансов выступают категорически против увеличения госдолга, утверждая, что Израиль не может брать пример с США, поскольку не имеет таких ресурсов. При этом в минфине признают необходимость массированных инвестиций в инфраструктуру и также не намерены повышать налоги. Как и в случае с предвыборными обещаниями последних каденций, какой-то из этих принципов будет нарушен, потому что вкладывать средства в инвестиции, не повышая налоги и не беря в долг, не получится. Причем в подобных ситуациях нередко страдали именно инфраструктуры.

Инвестиции в арабский сектор: выводы и работа над ошибками

Важной частью коалиционных соглашений нового правительства является выделение 35 миллиардов шекелей на нужды арабского сектора. На этой неделе министерство финансов представило итоги предыдущей программы от 2015 года, выделившей на нужды арабского сектора 10,7 миллиарда шекелей. Программа 922 была первой в истории страны, направленной на сокращение отставания арабского сектора в сферах инфраструктуры, транспорта, образования, муниципальных услуг, недвижимости, здравоохранения.

Программа позволила выявить слабые места, мешающие реализации проектов в арабском секторе, и требующие улучшения. Одним из наиболее серьезных являются возможности арабских муниципалитетов в сфере планирования и строительства. Из 1,4 миллиарда шекелей, выделенных в рамках программы на жилищные проекты, было реализовано всего 250 миллионов шекелей. Правительственным структурам пришлось создавать с нуля инженерные отделы и муниципальные комиссии по планированию в арабском секторе. Кроме того, за пять лет почти во всех арабских населенных пунктах был согласован и утвержден градостроительный план и подготовлены проекты застройки.

Однако для перехода от подготовки планов к их реализации требуется работа по консолидации частных земельных участков (владельцы которых часто предпочитают держать землю про запас, а не продавать под застройку) и по сносу домов, мешающих прокладке дорог или иных инфраструктур, или же построенных на землях для общественных зданий. Еще одной серьезной проблемой является клановое устройство арабского общества и доступ местного криминала к муниципальным тендерам. В результате было принято решение, что проводить тендеры будут не муниципалитеты, а внешние структуры, а инженерные проекты будут сопровождать внешние компании, такие как государственная дорожная компания "Нетивей Исраэль".

Что касается итогов программы 922, министерство культуры и спорта за пять лет построило в арабских населенных пунктах 300 спортивных площадок, 23 футбольных поля, 32 спортивных зала, а также провело работы по ремонту существующих объектов. Были проложены 82 муниципальные трассы и увеличено число населенных пунктов, в которых появился общественный транспорт, модернизированы 86 водопроводных и канализационных систем. По итогам программы 90% арабских населенных пунктов подключены к канализации. Сокращено отставание в преподавании в младших классах арабских школ. В то же время из 128 жилищных проектов реализованы только 26 и построены только 55 яслей, что существенно ниже цели.

Поскольку только 6% промышленных зон находятся на территории арабских населенных пунктов, получающих от них только 2% от муниципального налога, взимаемого с промышленности, программа 923 будет сосредоточена на создании новых промзон в арабском секторе и проектах по трудоустройству арабской молодежи. Также планируется увеличение инвестиций в старшие классы школ арабского сектора.

Отсутствующее звено власти

Бат-Ям, не имеющий достаточного количества коммерческой недвижимости, зато имеющий значительную часть населения с правом на льготы по муниципальному налогу, не может сам себя обеспечивать и должен был влиться в соседний богатый Тель-Авив. Однако в итоге бывший министр внутренних дел Арье Дери в последний день своей каденции признал программу оздоровления городской казны успешной и отменил слияние.

На текущий момент в Израиле действуют 257 муниципальных структур, исторически сложившихся в ходе волн репатриации и застройки страны. При этом плотность застройки в центральных районах страны такая, что, фактически, весь Гуш-Дан является одним городом, как и значительная часть округа а-Шарон или ареал Хайфа-Крайот. Почти все попытки сократить количество муниципалитетов путем слияния населенных пунктов оказались провальными из-за сильного сопротивления со стороны муниципалитетов.

При этом в стране сложилась ситуация, когда, с одной стороны, министерства занимаются принятием решений на микроуровне (вплоть до места установки дорожного знака или автобусной остановки), а муниципалитеты имеют достаточно власти и возможностей, чтобы шантажировать министерства при реализации любого крупного инфраструктурного проекта.

В различных сферах существует разделение Израиля на округа и даже на районы, однако это разделение часто не совпадает по границам и не имеет общего центра. То есть разделение полицейских округов и районов может не совпадать с разделением окружных судов или окружных комиссий по планированию и застройке.

Поскольку слом исторических структур маловероятен, имеет смысл рассмотреть создание промежуточного звена, которому делегирует часть полномочий правительство, а часть полномочий – муниципалитеты. И отстаивать эти структуры будут региональные интересы, такие, например, как проект метрополитена в Гуш-Дане, программы развертывания оптоволоконных сетей, строительство общих водопроводных или очистных сооружений, транспортные проекты, проекты в сфере образования, жилищного хозяйства, перераспределения поступлений от муниципального налога и т.д. Возможно использование таких структур и для реформы власти, для организации голосования, по крайней мере частичного, по окружной системе, а не по унитарной общепартийной.

Министерство транспорта продвигало в свое время идею создания четырех метрополитенских районов (Беэр-Шева, Гуш-Дан, Хайфа и Иерусалим), однако эта инициатива застряла. На минувшей неделе о намерении продвигать схожую идею создания кластеров населенных пунктов для реализации общих проектов озвучила новая министр внутренних дел Айелет Шакед. Стоит приглядеться к этой инициативе повнимательнее.

Бум на грани пузыря

Израильское "стадо единорогов" (частных стартап-компанией с оценкой более миллиарда долларов) продолжает стремительно расти. С начала года в Израиле появились 20 "единорогов", а в общей сложности их число достигло 60, что является вторым в мире показателем после США. Накачиваемые печатным станком центральных банков рынки рассматривают израильский хайтек в качестве привлекательной инвестиции и вливают в него миллиарды шекелей, далеко не всегда оправданно.

Из 61 первичной эмиссии, проведенной с начала года на Тель-Авивской бирже ценных бумаг, 38 относятся к сфере хайтека. При этом часть эмиссий провели компании, не имеющие не только прибыли, но и доходов в целом. Не меньшим спросом пользуются израильские стартапы и на Уолл-Стрит, выходя туда через первичные эмиссии или через СПАК-компании.

Только за последние недели стартап-компания Monday установила рекорд для израильских первичных эмиссий в Нью-Йорке, выйдя на биржу NASDAQ с ценником 6,8 миллиардов долларов, разработчик платформы бизнес-аналитики Gong провел рекордный раунд мобилизации венчурного капитала, получив оценку в 7,25 миллиарда долларов, а разработчик технологий монетизации цифровой рекламы IronSource в эти дни должен получить оценку в 11 миллиардов долларов, выйдя на NASDAQ в рамках СПАК-сделки.

С начала года в список 500 богатейших людей Израиля вошли несколько десятков представителей хайтека, а тысячи работников хайтека стали долларовыми миллионерами, создавая в стране новую прослойку высшего среднего класса.

Пока что говорить о полноценном "пузыре" рано, однако у отдельных аналитиков уже появляются ассоциации с бумом "дот.кома" 1999-2000 годов, плачевно закончившегося для многих израильтян.