Эвакуированным жителям юга разрешили оставаться в отелях до 15 августа

Глава управления "Ткума" по восстановлению населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, принял решение продлить до 15 августа финансирование отелей для эвакуированных жителей юга.

Следует отметить, что на данный момент около 70% эвакуированных вернулись в свои дома. В отелях остались около 5700 человек.