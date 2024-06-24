Эвакуированным жителям юга разрешили оставаться в отелях до 15 августа
время публикации: 24 июня 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 12:51
Глава управления "Ткума" по восстановлению населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, принял решение продлить до 15 августа финансирование отелей для эвакуированных жителей юга.
Следует отметить, что на данный момент около 70% эвакуированных вернулись в свои дома. В отелях остались около 5700 человек.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024