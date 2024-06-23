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Израиль

Нетаниягу планирует назначить двух генералов-резервистов отвечать за защиту "зон напряженности"

время публикации: 23 июня 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 11:48
Нетаниягу планирует назначить двух генералов-резервистов отвечать за защиту "зон напряженности"
Moshe Shai/Flash90, Yonatan Sindel/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, как ожидается, на сегодняшнем заседании правительства объявит о назначении вице-адмирала (резерва) Элиэзера (Чайни) Марома на пост координатора по северу страны.

В его полномочия будет входить руководство защитой населенных пунктов вблизи ливанской границы, координация с местными советами и муниципалитетами, работа с эвакуированным населением, участие в работе командования армии и т.д.

Кроме того, генерал-майор резерва Ифтах Рон-Таль будет назначен руководителем Управления "Ткума", занимающегося помощью населенным пунктам "отеф Аза" и восстановлением пострадавших в результате террористических атак муниципалитетов и местных советов октрестностей сектора Газы. Он сменит на этом посту бригадного генерала резерва Моше Эдри.

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