БАГАЦ: раввинатский суд не может заниматься имущественными спорами супругов после развода

Высший суд справедливости (БАГАЦ) вынес в понедельник, 23 июня, решение, ограничивающее полномочия раввинского суда в имущественных вопросах.

Согласно постановлению судей Ицхака Амита, Яэль Вильнер и Офера Гроскопфа, что раввинский суд не имеет права разрешать имущественный спор, возникший между супругами после развода, даже если ранее он утвердил соглашение о разводе между ними.

Полномочия по разрешению данного вопроса, как постановил БАГАЦ, принадлежат суду по семейным вопросам.

В центре судебного решения стоял вопрос о том, имеет ли раввинский суд продолжающуюся юрисдикцию для рассмотрения вопросов, возникающих в результате бракоразводного процесса, по которому он ранее выносил решение и в отношении которых со временем произошли изменения.

БАГАЦ постановил, что доктрина продолжающейся юрисдикции применяется только когда речь идет о вопросе, носящем непрерывный характер. Суды признали такую юрисдикцию в вопросах алиментов на детей, алиментов жене и опеки над детьми, в то время как вопрос образования детей еще не решен.

В имущественных вопросах продолжающаяся юрисдикция является спорной, и с годами признание полномочий раввинского суда в этом вопросе значительно сократилось. В частности, в судебной практике ранее было установлено, что если одна из сторон нарушила соглашение о разводе после того, как соглашение получило силу судебного решения раввинского суда, другая сторона сможет требовать исполнения соглашения только в семейном суде.