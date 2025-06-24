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Экономика

Цены на нефть опустились ниже 70 долларов

Нефть и газ
время публикации: 24 июня 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 07:37
Цены на нефть опустились ниже 70 долларов
AP Photo/Hasan Jamali

После того, как стало ясно, что ответ Ирана на бомбардировку США иранских ядерных объектов будет крайне ограниченным, и на фоне объявленного президентом США Дональдом Трампом прекращения огня между Ираном и Израилем, цены на нефть на мировых рынках резко снизились.

Нефть марки Brent торгуется на уровне 69 долларов за баррель, потеряв за сутки в цене 10 долларов.

Баррель нефти мари WTI подешевел за сутки с 75 долларов до 66,6 долларов.

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