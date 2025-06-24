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Экономика

Британский ритейлер Co-op объявил о бойкоте товаров из России, Ирана и Израиля

время публикации: 24 июня 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 20:51
Британский ритейлер Co-op объявил о бойкоте товаров из России, Ирана и Израиля
Wikipedia: The Co-operative

Британский кооперативный ритейлер Co-op, которому принадлежат более 2300 отделений в Великобритании, объявил, что прекратит работать с поставщиками из стран, нарушающих права человека или международное законодательство.

В общей сложности в "черный список" попали более 100 товаров из 17 стран мира. Помимо израильской моркови и российской водки, клиенты компании не смогут, например, купить манго из Мали, а также продукты из Афганистана, Беларуси, Центрально-Африканской республики, ДР Конго, Гаити, Ирана, Ливии, Мьянмы, КНДР, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена.

Стоит отметить, что Китай под "санкции" со стороны кооператива не попал.

Экономика
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