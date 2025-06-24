Британский ритейлер Co-op объявил о бойкоте товаров из России, Ирана и Израиля

Британский кооперативный ритейлер Co-op, которому принадлежат более 2300 отделений в Великобритании, объявил, что прекратит работать с поставщиками из стран, нарушающих права человека или международное законодательство.

В общей сложности в "черный список" попали более 100 товаров из 17 стран мира. Помимо израильской моркови и российской водки, клиенты компании не смогут, например, купить манго из Мали, а также продукты из Афганистана, Беларуси, Центрально-Африканской республики, ДР Конго, Гаити, Ирана, Ливии, Мьянмы, КНДР, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена.

Стоит отметить, что Китай под "санкции" со стороны кооператива не попал.