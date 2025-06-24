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Экономика

Трамп намекнул, что снимет санкции на иранскую торговлю нефтью с КНР

Иран
Дональд Трамп
Нефть и газ
Китай
время публикации: 24 июня 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 20:15
Трамп намекнул, что снимет санкции на иранскую торговлю нефтью с КНР
Iranian Navy via AP

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth, что "Китай теперь сможет продолжать покупать нефть у Ирана", и выразил надежду, что "Китай начнет также покупать много нефти у США".

На текущий момент министерство финансов США, отвечающее за реализацию антииранских санкций, не комментирует данное сообщение, опубликованное после вступления в силу прекращения огня между Израилем и Ираном.

Никаких дополнительных разъяснений Белым домом опубликовано не было.

Напомним, что вторая администрация Трампа ввела санкции против нескольких китайских и гонконгских компаний, помогающих покупать и перерабатывать иранскую нефть в обход антииранских санкций. КНР является крупнейшим импортером иранской нефти.

Экономика
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