Трамп намекнул, что снимет санкции на иранскую торговлю нефтью с КНР

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth, что "Китай теперь сможет продолжать покупать нефть у Ирана", и выразил надежду, что "Китай начнет также покупать много нефти у США".

На текущий момент министерство финансов США, отвечающее за реализацию антииранских санкций, не комментирует данное сообщение, опубликованное после вступления в силу прекращения огня между Израилем и Ираном.

Никаких дополнительных разъяснений Белым домом опубликовано не было.

Напомним, что вторая администрация Трампа ввела санкции против нескольких китайских и гонконгских компаний, помогающих покупать и перерабатывать иранскую нефть в обход антииранских санкций. КНР является крупнейшим импортером иранской нефти.