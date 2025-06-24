Прекращение войны с Ираном позволит Израилю смягчить скачок цен на бензин

Цена на бензин с октановым числом 95 в Израиле устанавливается, среди прочего, на основе средней цены бензина в портах юга Европы за пять рабочих дней, предшествующих двум последним торговым дням месяца. В июне этими рабочими днями являются 19 и 23-26 июня, поскольку последними днями торгов в июне будут 27 и 30 июня.

19 июня цены на нефть достигли пика и торговались в районе 80 долларов за баррель. 23 июня началось резкое снижение и утром 24 баррель нефти стоил уже меньше 70 долларов. Тем не менее, это все еще существенно выше 62 долларов, которые стоил баррель нефти, когда устанавливалась цен на бензин в конце мая. С учетом вступления в силу прекращения огня можно ожидать, что снижение цен на нефть продолжится в ближайшие несколько дней. Однако скорее всего среднее арифметическое за пять дней все равно будет выше майского показателя.

Другим важным фактором является курс доллара по отношению к шекелю. При определении цены на бензин берется официальный курс доллара в день до последних двух дней торгов. В нашем случае это будет курс доллара на четверг, 26 июня, который надо сравнивать с курсом доллара на 28 мая.

28 мая за один доллар давали 3,5 шекеля, после вступления в силу прекращения огня доллар торгуется в районе отметки 3,4 шекеля. Сохранение этой тенденции еще два дня существенно смягчит рост цен на бензин, а ее усиление может полностью нейтрализовать его.