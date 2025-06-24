Исторический рекорд: в Израиле строятся 188811 единиц жилья

Согласно данным центрального статистического бюро, в первом квартале 2025 года на различных стадиях активного строительства в Израиле находились 188811 единиц жилья, что является абсолютным рекордом в истории страны.

Рекорд, среди прочего, обусловлен замедлением темпов строительства из-за нехватки рабочей силы. В частности, в последние месяцы резко выросло количество исков со стороны покупателей против подрядчиков, задерживающих сдачу строительных проектов.

В целом за последний год было начато строительство 67800 единиц жилья, на 6% больше, чем за предшествующий год. Из них 5100 единиц жилья строятся взамен снесенных в рамках проектов городской реновации, поэтому общее количество жилья увеличится на 62700 единиц.

Вместе с тем, в первом квартале 2025 года отмечено резкое сокращение начала строительства на 12% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года до 17318 единиц жилья. Количество выданных муниципалитетами разрешений на строительство сократилось в первом квартале 2025 года на 34,9%. Количество квартир, строительство которых было завершено, снизилось на 22%.