Подорожание общественного транспорта перенесено на январь

Министерства транспорта и финансов согласовали перенос индексации тарифов на проезд в общественном транспорте с июля 2025 года на январь 2026 года.

Базовый тариф вырастет с 1 января 2026 года на 50 агорот до 8,5 шекелей.

Напомним, что в июле 2024 года проезд подорожал в рамках индексации с 5,5 шекелей до 6 шекелей, а в апреле 2025 года – с 6 шекелей до 8 шекелей с целью финансирования реформы "Транспортная справедливость".

Что интересно, часть подорожания, которое будет в январе 2026 года – отложенная индексация еще с 2023 года.