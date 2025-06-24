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Экономика

Подорожание общественного транспорта перенесено на январь

время публикации: 24 июня 2025 г., 19:06 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 19:06
Подорожание общественного транспорта перенесено на январь
Omer Fichman/Flash90

Министерства транспорта и финансов согласовали перенос индексации тарифов на проезд в общественном транспорте с июля 2025 года на январь 2026 года.

Базовый тариф вырастет с 1 января 2026 года на 50 агорот до 8,5 шекелей.

Напомним, что в июле 2024 года проезд подорожал в рамках индексации с 5,5 шекелей до 6 шекелей, а в апреле 2025 года – с 6 шекелей до 8 шекелей с целью финансирования реформы "Транспортная справедливость".

Что интересно, часть подорожания, которое будет в январе 2026 года – отложенная индексация еще с 2023 года.

Экономика
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