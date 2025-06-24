x
24 июня 2025
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 16:05
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Курс валют в Израиле 24 июня 2025 года: шекель укрепляется на фоне прекращения огня с Ираном

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 24 июня 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 15:24
Курс валют в Израиле 24 июня 2025 года: шекель укрепляется на фоне прекращения огня с Ираном
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 24 июня, валютные торги завершились резким падением курса доллара США и значительным снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 2,127% и составил 3,405 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,966% и составил 3,948 шекеля за €1.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook