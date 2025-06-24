Курс валют в Израиле 24 июня 2025 года: шекель укрепляется на фоне прекращения огня с Ираном

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 24 июня, валютные торги завершились резким падением курса доллара США и значительным снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 2,127% и составил 3,405 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,966% и составил 3,948 шекеля за €1.