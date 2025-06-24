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Экономика

Минтранс готовится возобновить работу общественного транспорта на 80%

Мин.транспорта
Транспорт
время публикации: 24 июня 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 15:17
Минтранс готовится возобновить работу общественного транспорта на 80%
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство транспорта сообщило, что если соглашение о прекращении огня с Ираном останется в силе, в среду, 25 июня, работа общественного транспорта восстановится на 80%.

В полной мере деятельность системы общественного транспорта будет возвращена в воскресенье, 29 июня. В минтрансе подчеркивают, что окончательное решение зависит от указаний Командования тылом.

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