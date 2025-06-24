Минтранс готовится возобновить работу общественного транспорта на 80%

Министерство транспорта сообщило, что если соглашение о прекращении огня с Ираном останется в силе, в среду, 25 июня, работа общественного транспорта восстановится на 80%.

В полной мере деятельность системы общественного транспорта будет возвращена в воскресенье, 29 июня. В минтрансе подчеркивают, что окончательное решение зависит от указаний Командования тылом.