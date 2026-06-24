Суд по трудовым спорам признал легитимность конкурента профсоюза учителей

Иерусалимский окружной суд по трудовым спорам вынес промежуточное решение, признающее, что организация "Учителя за перемены" ("Морим мовилим ле-шинуй") соответствует критериям, необходимым для ее признания профсоюзной организацией.

Решение было принято в рамках судебного разбирательства, инициированного министерством просвещения и профсоюзом учителей во главе с Яффой Бен-Давид, представляющий учителей начальных классов, учителей младших классов средних школ и воспитателей детских садов.

Министерство и профсоюз утверждали, что "Учителя за перемены" не является "аутентичной" организацией, однако суд проанализировал ее деятельность и отклонил утверждения профсоюза учителей, пытавшегося охарактеризовать ее как "фиктивную" или "несостоятельную".

Кроме того, суд оставил в силе постановление, запрещающее министерству просвещения вычитать из зарплаты педагогических работников, являющихся членами организации, "организационные взносы" и переводить их профсоюзу учителей.

В профсоюзе учителей отметили, что "речь идет о решении, принятом в рамках временной процедуры", и что "профсоюз учителей в ближайшие дни подаст апелляцию в Национальный суд по трудовым спорам".