One Zero повышает комиссионные

Цифровой банк One Zero представил новый тарифный план, который вступит в силу с 16 июля 2026 года.

Основные изменения касаются валютных операций, дебетовых карт, крупных переводов, возвратов платежей и операционных комиссий, которые до сих пор считались очень низкими или вовсе отсутствовали.

В частности, в рамках бесплатного тарифного плана "Зеро" комиссия за конвертацию валюты по кредитной карте вырастет с 2% до 3%.

На премиальных тарифных планах освобождение от комиссии за валютные операции по кредитной карте сохранится, но будет отменено освобождение от комиссии за перевод валюты за границу. Теперь будет взиматься комиссия в размере 0,1% от суммы перевода с минимумом 10 долларов.

Комиссия за покупку валюты в рамках плана "Зеро" снизится с 0,2% до 0,15%, а минимальная комиссия – с 10 до 5 долларов. В то же время потолок комиссии за перевод из одной иностранной валюты в другую повысится с 200 до 3000 долларов.

Клиенты с планом "Зеро" будут платить 7 шекелей в месяц за дебетовые карты, которые до сих пор были бесплатными. Комиссия за выпуск обычной заменяющей карты вырастет с 10 до 15 шекелей. Комиссия за досрочное погашение вырастет с 10 до 45 шекелей. Комиссия за письмо-предупреждение от адвоката в плане "Зеро" вырастет с 40 до 150 шекелей и впервые будет введена также для клиентов премиальных тарифов. Клиенты с задержкой платежа более 60 дней будут платить новую комиссию в размере 5 шекелей за уведомление о задержке.

Кроме того, банк вводит новую комиссию за переводы через систему IBAN на суммы более миллиона шекелей. В плате "Зеро" будет взиматься комиссия в размере 25 шекелей за перевод, тогда как клиенты премиальных тарифов продолжат пользоваться освобождением. Комиссия за возврат платежа вырастет до 55 шекелей на всех тарифных планах (сейчас только клиенты с планом "Зеро" платят 10 шекелей). В плане "Зеро" будет также введена новая комиссия в размере 12 шекелей за отправку банковского чека.