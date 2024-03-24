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Экономика

Qualcomm из-за проблем с регуляцией разорвала сделку о приобретении израильской компании Autotalks

время публикации: 24 марта 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 11:39
Qualcomm из-за проблем с регуляцией разорвала сделку о приобретении израильской компании Autotalks
AP Photo/Richard Drew, File

Американская компания Qualcomm, специализирующаяся на чипах для связи и автомобильной индустрии, сообщила об отмене соглашения о приобретении израильской фирмы Autotalks из-за затянувшихся проверок со стороны регуляторов сразу нескольких стран.

Стоимость сделки, заключенной в мае 2023 года, официально не сообщалась, однако в СМИ ее оценивали в 350 миллионов долларов. Как ожидается, израильская компания получит неустойку.

Autotalks специализируется на системах, позволяющих автомобилям обмениваться информацией. В компании работают 126 человек, многие из них – с самого создания 16 лет назад.

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