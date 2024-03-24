Qualcomm из-за проблем с регуляцией разорвала сделку о приобретении израильской компании Autotalks

Американская компания Qualcomm, специализирующаяся на чипах для связи и автомобильной индустрии, сообщила об отмене соглашения о приобретении израильской фирмы Autotalks из-за затянувшихся проверок со стороны регуляторов сразу нескольких стран.

Стоимость сделки, заключенной в мае 2023 года, официально не сообщалась, однако в СМИ ее оценивали в 350 миллионов долларов. Как ожидается, израильская компания получит неустойку.

Autotalks специализируется на системах, позволяющих автомобилям обмениваться информацией. В компании работают 126 человек, многие из них – с самого создания 16 лет назад.