Утверждено к подаче протестов строительство отелей в 183 кибуцах и мошавах центра страны

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил к подаче протестов окружной генеральный план Центрального округа ТАМАМ 53/21/3, предусматривающий для увеличения количества гостиничных номеров в 183 сельскохозяйственных населенных пунктах.

"Совет, после того как выслушал приглашенных и обсудил план, убедился в важности его продвижения. Совет считает, что туризм и отдых являются общественной потребностью, которая должна найти ответ в сельской местности. Развитие туризма в сельской местности позволит обеспечить досуг и отдых для всего населения и одновременно укрепит сельские поселения в регионе, в том числе путем поощрения деятельности малых предприятий, сохранения наследия сельской местности, поддержки сельскохозяйственной деятельности и т.д.", - говорится в решении.

Следует отметить, что план вызывает острые протесты природоохранных организаций, подчеркивающих, что в Центральном округе и без того осталось крайне мало открытого пространства, а реализация проекта сократит его еще больше.