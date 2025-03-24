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Экономика

Генсек OECD лично представит правительству Израиля отчет о дороговизне жизни

OECD
время публикации: 24 марта 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 21:26
Генсек OECD лично представит правительству Израиля отчет о дороговизне жизни
AP Photo/Patrick Semansky, Pool

В следующую среду, 4 апреля, состоится заседание экономического кабинета правительства Израиля, в котором примет участие генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD( Матиас Корманн.

На заседании Корманн представит правительству регулярный отчет OECD по экономике Израиля, котором в этот раз будет сделан упор на дороговизне жизни в стране, ее причинах и рекомендациях по ее снижению.

Напомним, что Израиль вступил в OECD в 2010 году, и с тех пор организация раз в два года публикует отчет об экономическом развитии страны, как и для других 37 стран-членов организации.

Экономика
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