Генсек OECD лично представит правительству Израиля отчет о дороговизне жизни
время публикации: 24 марта 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 21:26
В следующую среду, 4 апреля, состоится заседание экономического кабинета правительства Израиля, в котором примет участие генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD( Матиас Корманн.
На заседании Корманн представит правительству регулярный отчет OECD по экономике Израиля, котором в этот раз будет сделан упор на дороговизне жизни в стране, ее причинах и рекомендациях по ее снижению.
Напомним, что Израиль вступил в OECD в 2010 году, и с тех пор организация раз в два года публикует отчет об экономическом развитии страны, как и для других 37 стран-членов организации.
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