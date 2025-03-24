Генсек OECD лично представит правительству Израиля отчет о дороговизне жизни

В следующую среду, 4 апреля, состоится заседание экономического кабинета правительства Израиля, в котором примет участие генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD( Матиас Корманн.

На заседании Корманн представит правительству регулярный отчет OECD по экономике Израиля, котором в этот раз будет сделан упор на дороговизне жизни в стране, ее причинах и рекомендациях по ее снижению.

Напомним, что Израиль вступил в OECD в 2010 году, и с тех пор организация раз в два года публикует отчет об экономическом развитии страны, как и для других 37 стран-членов организации.