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Экономика

Министр нефти Ирака: "Иранские танкеры ходят по поддельным документам"

Нефть и газ
время публикации: 24 марта 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:08
Министр нефти Ирака: "Иранские танкеры ходят по поддельным документам"
Iranian Navy via AP

Министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани заявил, что иранские танкеры, задержанные американским флотом в Персидском заливе, ходили по поддельным иракским декларациям.

По словам Абдель-Гани, государственная иракская нефтяная компания не работает с трейдерами, продавая нефть только клиентам, имеющим нефтеперерабатывающие мощности.

"Мы получили устные запросы по поводу задержанных танкеров с иракскими судовыми документами. Выяснилось, что танкеры были иранскими, а документы – поддельными. Мы объяснили это соответствующим структурам", - заявил министр в эфире государственного телеканала.

Экономика
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