Министр нефти Ирака: "Иранские танкеры ходят по поддельным документам"

Министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани заявил, что иранские танкеры, задержанные американским флотом в Персидском заливе, ходили по поддельным иракским декларациям.

По словам Абдель-Гани, государственная иракская нефтяная компания не работает с трейдерами, продавая нефть только клиентам, имеющим нефтеперерабатывающие мощности.

"Мы получили устные запросы по поводу задержанных танкеров с иракскими судовыми документами. Выяснилось, что танкеры были иранскими, а документы – поддельными. Мы объяснили это соответствующим структурам", - заявил министр в эфире государственного телеканала.