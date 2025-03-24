Министр нефти Ирака: "Иранские танкеры ходят по поддельным документам"
время публикации: 24 марта 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:08
Министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани заявил, что иранские танкеры, задержанные американским флотом в Персидском заливе, ходили по поддельным иракским декларациям.
По словам Абдель-Гани, государственная иракская нефтяная компания не работает с трейдерами, продавая нефть только клиентам, имеющим нефтеперерабатывающие мощности.
"Мы получили устные запросы по поводу задержанных танкеров с иракскими судовыми документами. Выяснилось, что танкеры были иранскими, а документы – поддельными. Мы объяснили это соответствующим структурам", - заявил министр в эфире государственного телеканала.