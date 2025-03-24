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Экономика

На Стамбульской бирже запретили игру на понижение

Турция
Биржа
время публикации: 24 марта 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 10:57
На Стамбульской бирже запретили игру на понижение
Wikipedia.org. Фото: Thomas Steiner

Управление ценных бумаг Турции ввело запрет на короткие позиции ("шорт", "игра на понижение"), в рамках которых делается ставка на то, что активы будут терять в цене, а не расти.

Данный шаг был предпринят в попытке остановить обвал на Стамбульской бирже из-за политического кризиса, в ходе которого за три дня ведущие индексы BIST-30 и BIST-100 потеряли 17,5% и 16,3% соответственно.

Экономика
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