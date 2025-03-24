На Стамбульской бирже запретили игру на понижение

Управление ценных бумаг Турции ввело запрет на короткие позиции ("шорт", "игра на понижение"), в рамках которых делается ставка на то, что активы будут терять в цене, а не расти.

Данный шаг был предпринят в попытке остановить обвал на Стамбульской бирже из-за политического кризиса, в ходе которого за три дня ведущие индексы BIST-30 и BIST-100 потеряли 17,5% и 16,3% соответственно.