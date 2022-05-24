adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
Экономика

Предварительный прогноз: литр бензина в Израиле подорожает на 30 агорот

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

Согласно предварительным оценкам экспертов на рынке энергоносителей, 1 июня стоимость бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет на 20-30 агорот за литр и вернется в район отметки 7,3 шекеля.

Причина подорожания – высокие мировые цены на нефть из-за вторжения российских войск в Украину. В мае к ним добавилось ослабление курса шекеля по отношению к доллару США.

Напомним, что цены на бензин в Израиле устанавливаются на основании цен на бензин в портах Италии и юга Франции в последнюю неделю месяца.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

В начале апреля бензин уже продавался по 7,44 шекеля за литр при самообслуживании. В середине апреля минфин временно снизил акциз, опустив цену бензина на 50 агорот за литр. В начале мая бензин снова подорожал на 14 агорот за литр. Новое подорожание вернет цену на уровень, на котором она была до сокращения акциза.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

22:11 Предварительный прогноз: литр бензина в Израиле подорожает на 30 агорот
19:18 В Венгрии объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с войной в Украине
18:35 На форуме в Давосе глава МИД Саудовской Аравии назвал условие нормализации отношений с Израилем
17:52 Песков прокомментировал первую отставку дипломата РФ: "Он не с нами, он против нас"
17:32 США конфисковали в Греции иранскую нефть, перевозимую российским танкером
17:20 Авиакомпания TLV Air объявила о прекращении своей деятельности
15:07 New Tech 2022: выставка новых технологий в Тель-Авиве. Фоторепортаж
14:50 "Маса" открывает новые программы и увеличивает грант для русскоязычных участников
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5