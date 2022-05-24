Предварительный прогноз: литр бензина в Израиле подорожает на 30 агорот

Согласно предварительным оценкам экспертов на рынке энергоносителей, 1 июня стоимость бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет на 20-30 агорот за литр и вернется в район отметки 7,3 шекеля.

Причина подорожания – высокие мировые цены на нефть из-за вторжения российских войск в Украину. В мае к ним добавилось ослабление курса шекеля по отношению к доллару США.

Напомним, что цены на бензин в Израиле устанавливаются на основании цен на бензин в портах Италии и юга Франции в последнюю неделю месяца.

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В начале апреля бензин уже продавался по 7,44 шекеля за литр при самообслуживании. В середине апреля минфин временно снизил акциз, опустив цену бензина на 50 агорот за литр. В начале мая бензин снова подорожал на 14 агорот за литр. Новое подорожание вернет цену на уровень, на котором она была до сокращения акциза.