США ввели санкции против финансистов ХАМАСа и группы аффилированных компаний

Министерство финансов США объявило о включении в санкционные группы финансистов террористической организации ХАМАС, и компаний, находящихся в ведении управления инвестиций ХАМАСа.

Индивидуальные санкции наложены на следующих лиц::

- Проживающий в Кувейте гражданин Иордании Абдалла Юсуф Файсал Сабри, бухгалтер, ранее работавший в министерстве финансов ХАМАСа в секторе Газы.:

- Проживающий в Ливане гражданин Ливана и Канады Усама Абд аль-Карим Али, известный также как Абд аль-Карим Радван, член совета Шуры ХАМАСа, с 2017 по 2019 год возглавлявший управление инвестиций ХАМАСа:

- Проживающий в Иордании гражданин Иордании Ахмед Шариф Абдалла Оде, до 2017 года возглавлявший управление инвестиций ХАМАСа:

- Проживающий в Иордании и Турции гражданин Иордании и Саудовской Аравии Хишам Юнис Яхья Кафише, известный также как Хасмет Аслан, бывший заместителем Усамы Али и членом советов директоров аффилированных компаний.

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Также были наложены санкции на базирующуюся в Судане компанию Agrogate Holding, базирующуюся в Алжире компанию Sidar, базирующуюся в ОАЭ компанию Itqan Real Estate JSC, базирующуюся в Турции компанию Trend GYO и базирующуюся в Саудовской Аравии компанию Anda.

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Совокупный капитал компаний, используемых ХАМАСом для отмывания денег и финансирования своей деятельности, оценивается в 500 миллионов долларов.