Кнессет утвердил законы о государственном бюджете и о хозяйственном регулировании на 2023-2024 годы

Утром в среду, 24 мая, после ночного марафона голосований, Кнессет утвердил в итоговом чтении законы о государственном бюджете и о хозяйственном регулировании 64 голосами против 56.

Бюджет на 2023 год составит 484,7 миллиарда шекелей, бюджет на 2024 год составит 513,7 миллиардов шекелей. В том числе бюджет министерства просвещения составит 77 и 82 миллиарда шекелей соответственно, бюджет министерства обороны – 63 и 64 миллиарда шекелей соответственно, бюджет министерства здравоохранения – 44 и 50 миллиардов шекелей соответственно, бюджет министерства национальной безопасности – 22 и 23 миллиарда шекелей соответственно (из них бюджет полиции – 15,5 и 16,4 миллиарда шекелей).

Пакет реформ в законе о хозяйственном регулировании, изначально состоявший 57 реформ, был принят в существенно сокращенном виде.

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Министр финансов Бецалель Смотрич заявил после голосования, что утверждение госбюджета сигнализирует о стабильности правительства. "У нас сильная экономика, одна из лучших и стабильнейших в мире. Мы одними из первых выходили из экономических кризисов, то же самое будет и в этот раз", – подчеркнул глава минфина.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя принятие госбюджета, заявил: "Это рассвет нового дня со множеством хороших новостей, повышением зарплаты полицейским, набором тысяч новых полицейских и охранников, созданием национальной гвардии, реализацией планов по возвращению управления, обеспечения контроля и личной безопасности граждан".

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Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид после принятия бюджета заявил: "Пока люди спали, был принят самый вредный и разрушительный бюджет в истории страны. В этом нет ничего, кроме бесконечного вымогательства и нарушения общественного договора между гражданами и государством".

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Лидер оппозиционного блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Страна попала в руки экстремистской коалиции, которая положила экономику и общество на алтарь политики. Это антиобщественный, антинародный и антиуправляемый бюджет. Это бездонная яма, и после того, как она была вырыта, Нетаниягу привел своих сообщников и позволил им копать глубже. Это печальный день для страны... И, к сожалению, граждане Израиля будут платить".

Лидер НДИ, экс-министр финансов Авигдор Либерман, в свою очередь, написал: "Бюджет, принятый сегодня ночью в Кнессете, ляжет черным пятном на экономической репутации Государства Израиль. Бюджет на практике является не чем иным, как разграблением государственной казны, а его выполнение ведет к разрушению израильской экономики и бьет по среднему классу, по тем, кто служит в армии и резерве, работает и платит налоги. Вместо сокращения неравенства в израильском обществе, вместо поощрения интеграции всех его секторов на рынке труда, вместо инвестиций в локомотив израильской экономики — хай-тек, вместо продвижения реформ, которые повысят конкуренцию и снизят стоимость жизни, шестое правительство Нетаниягу решило этим бюджетом увековечить невежество и нищету и подхлестнуть темпы инфляции. Все, кто голосовал за этот бюджет, несут полную ответственность за экономическое цунами, навстречу которому мы несемся в самой близкой перспективе".

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Одним из основных объектов критики при принятии госбюджета стало соглашение о коалиционных деньгах, изначально составлявшее 12,5 миллиардов шекелей, а в итоге увеличившееся до 14 миллиардов шекелей.

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Также критики отмечают, что из закона о хозяйственном регулировании по пути к итоговому голосованию были исключены практически все реформы, направленные на борьбу с дороговизной жизни.