США за неделю до возможного дефолта. Подробности

Президент США Джо Байден и лидер республиканского большинства в Конгрессе Кевин Маккарти провели переговоры по урегулированию кризиса, связанного с лимитом государственного долга, которые обе стороны назвали плодотворными. Однако в конечном итоге какого-либо соглашения достигнуто не было.

Законодательство США ограничивает возможности федерального правительства занимать деньги для финансирования своей деятельности. При этом лимит госдолга установлен не как процент от валового продукта, а как конечная сумма. Поэтому каждый раз, когда размер госдолга приближается к лимиту, требуется согласие Палаты представителей и Сената, чтобы повысить ее.

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Это событие нередко становится предметом торга, затягивающегося до последнего момента. За последние десятилетия серьезные кризисы вокруг госдолга имели место в 1995 году, 2011 году, 2013 году и 2021 году.

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Текущий кризис начался 19 января, когда республиканцы потребовали сокращения федеральных расходов в обмен на повышение долга, тогда как администрация Байдена отказалась вести переговоры.

С тех пор министр финансов США Джанет Йеллен ввела "чрезвычайные меры", чтобы избежать ситуации дефолта. По словам Йеллен, эти меры исчерпают себя к 1 июня. По оценкам аналитиков, государственное казначейство может растянуть их до 15 июня, однако в таком случае страна войдет в "зону риска", в которой непредвиденные обстоятельства могут стать триггером серьезных проблем. Если же до этой даты потолок госдолга не будет повышен, США будут гарантированно вынуждены объявить дефолт, поскольку не смогут обслуживать долги по государственным облигациям.

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Вместе с тем, возможен вариант, при котором стороны договорятся о краткосрочном повышении госдолга, чтобы получить отсрочку для дальнейших переговоров.