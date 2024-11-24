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Экономика

Сайт Rotter проиграл газете "Гаарец" иск о нарушении авторского права

СМИ
Судебные решения
время публикации: 24 ноября 2024 г., 13:48 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 13:48

Тель-авивский окружной суд удовлетворил иск газеты "Гаарец" к сайту Rotter.net, связанный с нарушением авторского права. Издание требовало выплатить компенсацию в размере пяти миллионов шекелей, однако суд ограничился суммой 950000 шекелей.

В иске утверждалось, что сайт без разрешения перепечатывал сотни материалов "Гаарец", включая эксклюзивные. Адвокаты ответчиков заявляли, что закон обязывает сайт удалять материалы, нарушающие авторское право, только после обращения стороны, считающей себя пострадавшей.

Судья Тамар Авраами подчеркнула, что форум сайта требовал от лиц, публикующих новости, не ограничиваться ссылкой на чужие публикации, а приводить эти публикации полностью. Одна из администраторов форума подтвердила, что это была политика Rotter.net.

Согласно материалам дела, в прошлом сайт сообщал пользователям о запрете публикации материалов нескольких новостных изданий, в том числе "Мaарива" и Ynet, пишет Ice.co.il.

Экономика
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