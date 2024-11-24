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Экономика

Климатический форум в Баку: бедные страны получат 300 млрд долларов

время публикации: 24 ноября 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 09:19
Климатический форум в Баку: бедные страны получат 300 млрд долларов
AP Photo/Joshua A. Bickel

На 29-й международной конференции по климату, проходящей в Баку, согласован итоговый документ, который предусматривает выделение бедным странам 300 миллиардов долларов для борьбы с изменением климата.

Эти средства, выделяемые развитыми индустриальными странами, будут использованы для снижения зависимости от угля и нефти, ответственных за большую часть выбросов в атмосферу, а также на преодоление последствий изменения климата.

Развивающиеся страны требовали выделения на эти цели 1,3 триллионов долларов. Представитель Нигерии назвал 300 млрд долларов "оскорбительной суммой". Представительница Индии назвала эти ассигнования "смешными", заявив, что не может их принять.

"Соглашение было абсолютно необходимым для поддержания глобального потепления на уровне не больше 1,5 градусов Цельсия. Но я надеялся на более амбициозный результат – как в плане финансирования, так и в области смягчения последствий – для решения масштабной проблемы, с которой мы сталкиваемся", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На конференции также были правила глобальной торговли углеродными кредитами, что должно будет стимулировать страны сокращать выбросы и инвестировать в "зеленые" проекты. Международный форум, который едва не был сорван из-за разногласий сторон, завершился компромиссом.

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