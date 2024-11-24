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Экономика

ВМС ЦАХАЛа получат пять новейших ракетных корветов

ВМС
время публикации: 24 ноября 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 21:01
ВМС ЦАХАЛа получат пять новейших ракетных корветов
Flash90

Министерская комиссия по оборонным закупкам одобрило приобретение пяти новых ракетных корветов класса "Решеф", которым предстоит сменить устаревающие корабли "Саар 4,5", первый из которых был спущен на воду в 1980 году.

Постройка корветов будет вестись на верфи "Миспанот Исраэль" в Хайфе, что обеспечит рабочими местами сотни жителей израильского севера.

Также одобрено приобретение сотен легких бронеавтомобилей "Пере" – колесной маневренной платформы, предназначенной для различных условий местности и способной нести разные системы вооружений.

Общая сумма контрактов оценивается в миллиарды шекелей.

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