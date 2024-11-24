ВМС ЦАХАЛа получат пять новейших ракетных корветов
время публикации: 24 ноября 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 21:01
Министерская комиссия по оборонным закупкам одобрило приобретение пяти новых ракетных корветов класса "Решеф", которым предстоит сменить устаревающие корабли "Саар 4,5", первый из которых был спущен на воду в 1980 году.
Постройка корветов будет вестись на верфи "Миспанот Исраэль" в Хайфе, что обеспечит рабочими местами сотни жителей израильского севера.
Также одобрено приобретение сотен легких бронеавтомобилей "Пере" – колесной маневренной платформы, предназначенной для различных условий местности и способной нести разные системы вооружений.
Общая сумма контрактов оценивается в миллиарды шекелей.