Проект закона о государственном регулировании: инициативы минфина

Несмотря на разговоры о намерении главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича провести государственный бюджет без сопутствующего ему пакета реформ, министерство финансов подготовило проект закона о государственном регулировании, включающий два десятка инициатив.

Пакет мер по преодолению нехватки врачей и медицинского персонала

Предлагается увеличить количество студентов израильских медицинских факультетов на 600 человек в год к 2030 году, и добавить к ним 300 студентов в год по специальности ассистент врача. Внести для этого необходимые изменения в распределение клинических полей для обучения врачей. Разрешить автоматически признавать лицензии врачей-специалистов, полученные в странах, которые будут определены минздравом. Включить в процесс подготовки врачей-специалистов в сферах психиатрии, гинекологии, педиатрии, гериатрии и ортопедии обязательную работу в больничных кассах на протяжении не менее полугода, начиная с третьего года подготовки. Создать национальный орган планирования подготовки врачей с учетом потребностей системы здравоохранения. Сократить процесс интернатуры для студентов-отличников, отменить обязательный период научно-исследовательской деятельности, создав его в качестве отдельной дисциплины для желающих.

Пакет мер по укреплению системы психического здоровья

Внести изменения в законодательство, касающееся взаиморасчетов между психиатрическими больницами и больничными кассами с тем, чтобы они отражали реальную стоимость дня госпитализации. Обеспечить интеграцию пяти психиатрических больниц в состав больниц общего профиля ("Маале а-Кармель" – РАМБАМ, "Шаар-Менаше" – "Гилель Яфе", "Абарбанель" – "Ихилов", "Беэр-Яаков" – "Шамир", "Мазор" – больница Западной Галилеи и "Пория").

Переход на пятидневную учебную неделю

Создание экспертной группы по слиянию систем взимания налогов

Имеется в виду слияние систем Налогового управления и Ведомства национального страхования

Создание управления по надзору за выплатой зарплат и пенсий в ЦАХАЛе

Создание единого механизма по управлению актуарных обязательств государства по бюджетным и "промежуточным" пенсиям

Повышение эффективности работы общественного сектора: ускорение процессов дигитализации обслуживания населения

Определить "распространенную услугу" как услугу, предоставляемую государственным органом более чем 5000 физическим лицам или более чем 500 юридическим лицам в год, которая касается одного из следующих:

- Выдача разрешения, лицензии, свидетельства, признания, права или любого другого вида официального документа, включая обновление реестра и регистрацию для получения услуги;

- Предоставление денежных средств, активов или льгот, или сбор денежных средств, таких как: налоги, сборы, пошлины, пособия, гранты и тому подобное, включая запросы на изменение сумм или условий их оплаты, такие как скидки и рассрочка платежей;

- Подача отчетов или предоставление другой информации, необходимой для соблюдения законодательных требований;

- Получение информации по определенному вопросу от государственного органа.

Обеспечить предоставление распространенной услуги в цифровом виде таким образом, чтобы все действия, выполняемые заявителем для ее получения, могли быть осуществлены онлайн. До конца первого квартала каждого года государственный орган должен опубликовать отчет о предоставленных услугах.

Начало действия поправки к закону будет со дня его публикации, но доля распространенных услуг, которые государственный орган должен будет сделать доступными в цифровом формате, будет следующей:

До конца 6 месяцев с даты публикации указанной поправки – 25% от всех распространенных услуг, которые не были доступны в цифровом формате накануне публикации поправки к этому закону;

До конца 12 месяцев с даты публикации указанной поправки – 75% от всех распространенных услуг, которые не были доступны в цифровом формате накануне публикации поправки к этому закону;

До конца 18 месяцев с даты публикации указанной поправки – 100% от всех распространенных услуг, которые не были доступны в цифровом формате накануне публикации поправки к этому закону.

Внести изменения в законодательство, упорядочивающие и продвигающие использование цифровой подписи с помощью выданных государством документов. Создать команду для изучения вопроса о создании национальной инфраструктуры для генерации и верификации личных цифровых сертификатов для жителей государства Израиль ("национальный цифровой кошелек").

Обеспечить меры по ускорению перехода министерств и ведомств на облачные серверы в рамках проекта Nimbus.

Поручить Национальному управлению цифровых технологий, совместно с МВД, принять меры по продвижению цифровой трансформации в органах местной власти, чтобы помочь местным властям предоставлять услуги своим жителям онлайн, установить качественные цифровые интерфейсы между муниципалитетами и государственными органами.

Внести изменения в механизмы обмена информацией между государственными структурами, включая изменения в законе о защиту права на частную жизнь.

Обязать работодателей отчитываться о зарплатах работников и об удержанном налоге не раз в год, а на ежемесячной основе.

Оптимизация расходов на оборонные проекты силовых структур

Ужесточение контроля над расходами ШАБАКа и "Мосада", касающееся проектов, стоимость которых превышает 50-75 миллионов шекелей в год для ШАБАКа и 100-150 миллионов шекелей в год для "Мосада".

Устранение препятствий для экономического развития и повышение эффективности использования бюджета в местном самоуправлении

Сокращение количества обязательных комиссий в муниципальном совете до шести. Смягчение контроля МВД над деятельностью муниципалитетов, не являющихся финансово устойчивыми, так, чтобы разрешение МВД требовалось для сделок с недвижимостью на срок в 10 лет и более, а не 5 лет и более.

Обязательная публикация муниципалитетами на ежеквартальной основе списка всех действующих контрактов муниципалитета и контролируемых им структур с поставщиками.

Обязательная публикация муниципальных законопроектов на сайте муниципалитета за 30 дней до их рассмотрения муниципальным советом, в сопровождении экспертного заключения юридического советника муниципалитета и с предоставлением не менее 7 дней для подачи возражений.

Ужесточение критериев для получения освобождения от муниципального налога на недвижимость, непригодную для жилья. Предоставление МВД полномочий по введению пошлин на прокладку дорог, дренаж, благоустройство в населенных пунктах, в которых эти пошлины не введены. Ужесточение критериев работы тендерной комиссии муниципалитета, ослабление надзора МВД за заключением долгосрочных контрактов. Увеличение возможности инвестирования временных свободных остатков средств. Предоставление минфину и МВД полномочий по изменению системы измерения площади недвижимости в сторону увеличения.

Предоставление муниципалитетам права на увеличение муниципального налога для жилых помещений в размере до 5% в год сверх обязательной индексации без необходимости в получении разрешения МВД и минфина.

Освобождение муниципалитетов 1-5 социоэкономических кластеров от уплаты сборов за запрос информации из государственных баз данных.

Усиление функций надзора в МВД за надлежащим управлением в муниципальных советах.

Пакет мер для рынка недвижимости

Подписание "мега-зонтичных соглашений" с муниципалитетами, в которых имеются утвержденные планы по строительству 15000 квартир и более, в силу которых могут быть выданы разрешения на строительство в пределах не более 1,5 лет. В рамках соглашений муниципалитет обязуется выдавать разрешения на строительство не менее 5000 единиц жилья в год и быть готовым выдавать их в течение 90 дней с даты подачи запросов. Взамен населенные пункты получат приоритет в строительстве классов и детских садов, прокладке дорожной инфраструктуры и т.д., а также финансовую поддержку.

Направление 50% ежегодных поступлений в фонд сохранения открытых пространств на реализацию зонтичных соглашений.

Создание комиссии по оптимизации застройки в районе будущих станций метрополитена в Гуш-Дане в рамках проектов городской реновации.

Изменение порядка подачи запросов на разрешение на строительство таким образом, что отсутствие ответа уполномоченного органа на запрос в течение установленного срока будет означать утверждение запроса с сохранением ответственность уполномоченного органа.

Расширение возможности обращения в национальное управление лицензирования в случае длительных задержек в получении разрешений от муниципальных управлений. Расширение полномочий комиссий по приоритетным жилищным проектам.

Перенос в другие районы страны с целью освобождения земель под застройку в районах повышенного спроса следующих структур: Сельскохозяйственный центр в Бейт-Дагане, база ЦАХАЛа "Махане Рабин" (база генерального штаба), база военных колледжей в Глилот, базы управления кадров ЦАХАЛа в Црифине, Тель а-Шомере и Хайфе. Частичная застройка территории молодежной деревни "Микве-Исраэль".

Оптимизация механизмов продвижения проектов городской реновации в районах, в которых нет экономической целесообразности для осуществления таких проектов силами частного сектора.

Создание агломерационных транспортных управлений

Превращение департамента общественного транспорта в министерстве транспорта в самостоятельную единицу – Национальное управление общественного транспорта. Создание транспортных управлений агломераций Гуш-Дана (в которое войдут Тель-Авив, Герцлия, Рамат-Ган, Бней-Брак, Гиватаим, Холон и Бат-Ям) и Иерусалима (в которое войдут Иерусалим, Бейт-Шемеш, Мевасерет-Цион и Абу-Гош). Список муниципалитетов в каждой из агломераций может быть изменен министром транспорта при условии наличия территориальной непрерывности. В дальнейшем возможно создание агломерационных управлений для Беэр-Шевы и Хайфы. Агломерационные управления не будут иметь права принимать решения, связанные с изменением статуса-кво в вопросах транспорта по субботам

Приватизация Ашдодского порта

Укрепление энергетической безопасности

Продвижение строительства фотовольтовых электростанций, агровольтаических систем и систем накопления энергии путем сокращения бюрократических и иных препон. Изыскание земель для строительства фотовольтовых электростанций силами частного сектора. В том числе – выделение 2000 дунамов земли в зоне С Иудеи и Самарии для этих целей.

Продвижение строительства в зоне С Иудеи и Самарии двух конвенциональных электростанций совокупной мощностью не менее 1300 мегаватт

Строительство канализационных и водоочистных сооружений для увеличения жилищного строительства, улучшения качества воды в реках и расширения поставок воды для сельского хозяйства

Модернизация системы обращения с отходами и борьба с преступностью и теневой экономикой в этой сфере

Подготовка и утверждение Закона об обращении с отходами, создание Управления по обращению с отходами, которое будет отвечать за его реализацию в качестве самостоятельного ведомства с широким спектром полномочий.

Построение плана развития систем обращения с отходами на период до 2050 года, включая сокращение доли захоронения городских отходов до 20% от общего объема городских отходов. Доведение количества центров сортировки мусора до 30 к 2035 году и до 40 к 2045 году, центров утилизации органического мусора до 31 к 2035 году и до 40 к 2045 году, мусороперерабатывающих заводов до 13 в 2035 году и до 16 в 2045 году, мусорных полигонов до 3. Подготовить план строительства 3 мусороперерабатывающих заводов, 3 центров утилизации органического мусора и 3 полигонов для захоронения мусора в Иудее и Самарии.

Разработка процедуры распределения дивидендов в государственных компаниях

Позволить государственным компаниям выплачивать дивиденды на основании решения совета директоров и его визирования управлением госкомпаний.

Оптимизация работы правительства в сфере занятости и улучшение услуг для находящихся в поиске работы

Передача в ведение одного министерства (не указано, какого именно) всех вопросов, связанных с занятостью, включая вопросы подготовки, переквалификации, сотрудничества с работодателями, трудоустройства пожилых людей, инициативу Co Impact, профессионально-техническое образование и т.д. В ведении министерства будет государственная служба трудоустройства.

Повышение эффективности передачи знаний из исследовательских учреждений в промышленность

Создание в 2025 году механизма получения льгот, направленного на поощрение передачи знаний из академии в промышленность.

Создание государственного управления зарплат и пенсий

Оптимизация структуры правительства

Закрытие 5 министерств из 30

Изучение мер по усилению конкуренции в сфере банковских услуг для розничного сектора в Израиле

Реформа рынка кредитования малого и среднего бизнеса и совершенствование базы данных кредитных историй

Анализ влияния объема общественных активов и методов управления ими институциональными инвесторами на экономику Израиля

Особый налог на прибыль банков на 2026 год

Продвижение доступа к финансовым данным для поддержки исследований в области принятия решений

Создание комиссии по разработке механизмов обеспечения доступа исследовательским структурам данные, имеющиеся в распоряжении финансовых структур и финансовых регуляторов.