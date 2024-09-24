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Экономика

"Кан": авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты в Израиль

время публикации: 24 сентября 2024 г., 02:41 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 02:42
"Кан": авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

По информации новостная служба медиакорпорации "Кан", венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла решение приостановить полеты в Израиль из-за ситуации в области безопасности.

"Кан" сообщает, что в ближайшие часы авиакомпания уведомит о своем решении пассажиров, купивших билетов на ближайшие дни.

В понедельник, 23 сентября, о приостановке полетов в Тель-Авив сообщили авиакомпании Lufthansa, Swiss International Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings.

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