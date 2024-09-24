x
24 сентября 2024
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2024
|
24 сентября 2024
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Импортерам автомобилей велели немедленно освободить порты Ашдода и Хайфы

время публикации: 24 сентября 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 21:23

Государственная портовая компания направила импортерам автомобилей письмо с требованием немедленно освободить порты Ашдода и Хайфы от импортированных автомобилей.

В настоящий момент в портах скопилось значительное количество автомобилей, способное представлять угрозу безопасности портов и затрудняющее разгрузку других грузов, утверждают в портовой компании.

В письме подчеркивается, что если территории портов не будут освобождены от уже импортированных автомобилей, министерство транспорта будет вынуждено полностью остановить выгрузку новых автомобилей в портах.

Порты Ашдода и Хайфы оказались запружены импортируемыми автомобилями из-за того, что в связи с блокадой Красного моря прекратил функционировать порт Эйлата, служивший основными воротами для поставки в Израиль автомобилей из Азии.

Обычно к концу года количество автомобилей, доставляемых в Израиль, резко увеличивается, чтобы успеть провести их растаможивание до индексации налогов

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 сентября 2024

Правительство намерено вмешаться в ситуацию на рынке импорта автомобилей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 июля 2024

У импортеров Hyundai и Toyota в Израиле закончились машины турецкой сборки
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2024

Минтранс запретил импорт малых серий китайских электромобилей