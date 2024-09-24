Импортерам автомобилей велели немедленно освободить порты Ашдода и Хайфы

Государственная портовая компания направила импортерам автомобилей письмо с требованием немедленно освободить порты Ашдода и Хайфы от импортированных автомобилей.

В настоящий момент в портах скопилось значительное количество автомобилей, способное представлять угрозу безопасности портов и затрудняющее разгрузку других грузов, утверждают в портовой компании.

В письме подчеркивается, что если территории портов не будут освобождены от уже импортированных автомобилей, министерство транспорта будет вынуждено полностью остановить выгрузку новых автомобилей в портах.

Порты Ашдода и Хайфы оказались запружены импортируемыми автомобилями из-за того, что в связи с блокадой Красного моря прекратил функционировать порт Эйлата, служивший основными воротами для поставки в Израиль автомобилей из Азии.

Обычно к концу года количество автомобилей, доставляемых в Израиль, резко увеличивается, чтобы успеть провести их растаможивание до индексации налогов