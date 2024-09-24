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Экономика

Мири Регев разрешила взлет самолетов в аэропорту Бен-Гурион в ночные часы

время публикации: 24 сентября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 12:14
Мири Регев разрешила взлет самолетов в аэропорту Бен-Гурион в ночные часы
Moshe Shai/FLASH90

По результатам совещания, проведенного министром транспорта Мири Регев с руководством управления аэропортов и управления гражданской авиации, было дано разрешение на вылет самолетов из аэропорта Бен-Гурион в ночные часы.

Речь идет о специальном разрешении для эвакуационных рейсов, которые потребуются в случае массовой отмены полетов иностранных компаний в Израиль.

На данный момент объявлено только о двух эвакуационных рейсов для израильтян, застрявших в Польше из-за отмены рейсов авиакомпаниями LOT и Wizz Air. Авиакомпания enter air в ночь на среду осуществит один рейс из аэропорта Катовице, а утром в среду – из аэропорта Варшавы.

Напомним, что, согласно закону, запрещен вылет самолетов из аэропорта в период с 02:00 до 05:00 в связи с ограничениями шума, за исключением ночи четверга.

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