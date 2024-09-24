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Экономика

Из бюджета управления "Ткума" заберут миллиард шекелей для Нетивота и Офакима

время публикации: 24 сентября 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 08:06
Из бюджета управления "Ткума" заберут миллиард шекелей для Нетивота и Офакима
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство намерено забрать миллиард шекелей из бюджета управления "Ткума", чтобы направить эти деньги на помощь Нетивоту, Офакиму и региональному совету Мерхавим, сообщает "Калькалист".

Управление "Ткума" отвечает за восстановление населенных пунктов, подвергшихся вторжению террористов, однако официально географические границы его ответственности не очерчены именно из-за нежелания включать в них Нетивот и Офаким, которые пострадали в наименьшей степени и население которых превышает совокупное население всех остальных населенных пунктов.

Тем не менее, в связи с иском, поданным Нетивотом, Офакимом и Мерхавим в Высший суд справедливости, в правительстве было решено взять миллиард шекелей из бюджета развития управления "Ткума", составляющего 5 миллиардов шекелей, и направить его на проекты развития в этих населенных пунктах.

Напомним, что ранее из бюджета "Ткумы" уже был взят миллиард шекелей на оплату продления срока эвакуации жителей юга.

Экономика
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