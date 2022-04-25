Итоги валютных торгов 25 апреля 2022 года: резкий рост курса доллара, заметно вырос курс евро

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 25 апреля, валютные торги завершились резким повышением курса доллара и заметным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара повысился на 2,300% и составил 3,291 шекеля за $1. Курс евро повысился на 0,455% и составил 3,529 шекеля за €1.

В предыдущий раз валютные торги проводились в четверг, 21 апреля.