Итоги валютных торгов 25 апреля 2022 года: резкий рост курса доллара, заметно вырос курс евро
Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 25 апреля, валютные торги завершились резким повышением курса доллара и заметным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара повысился на 2,300% и составил 3,291 шекеля за $1. Курс евро повысился на 0,455% и составил 3,529 шекеля за €1.
В предыдущий раз валютные торги проводились в четверг, 21 апреля.
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