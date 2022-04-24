Гендиректор "Безека" подал в отставку

Генеральный директор "Безека" Дуду Мизрахи, возглавлявший компанию на протяжении последних четырех лет, сообщил об уходе в отставку. Он занимал этот пост с лета 2018 года, сменив Стеллу Хендлер.

Мизрахи возглавил компанию в разгар расследования, ведущегося управлением ценных бумаг. Его предшественница подозревалась в мошенничестве. Однако Мизрахи смог стабилизировать ситуацию в компании.

"Я отдал компании 20 лет, четыре из которых – на посту руководителя. Пришло время перемен. Я принял "Безек" в состоянии травмы, с огромным долгом и потерей абонентов. Я оставляю оздоровленную фирму с надежными источниками дохода", - сообщил директор.