Гендиректор "Безека" подал в отставку
Генеральный директор "Безека" Дуду Мизрахи, возглавлявший компанию на протяжении последних четырех лет, сообщил об уходе в отставку. Он занимал этот пост с лета 2018 года, сменив Стеллу Хендлер.
Мизрахи возглавил компанию в разгар расследования, ведущегося управлением ценных бумаг. Его предшественница подозревалась в мошенничестве. Однако Мизрахи смог стабилизировать ситуацию в компании.
"Я отдал компании 20 лет, четыре из которых – на посту руководителя. Пришло время перемен. Я принял "Безек" в состоянии травмы, с огромным долгом и потерей абонентов. Я оставляю оздоровленную фирму с надежными источниками дохода", - сообщил директор.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 декабря 2021
Министр финансов подписал распоряжение о снижении цен на тарифы фиксированной телефонной связи на 40%
Министр финансов подписал распоряжение о снижении цен на тарифы фиксированной телефонной связи на 40%
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 октября 2021
В компаниях "Безек", YES и "Пелефон" объявлен локаут
В компаниях "Безек", YES и "Пелефон" объявлен локаут