Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика24 апреля 2022 г., 13:34

Гендиректор "Безека" подал в отставку

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гендиректор "Безека" подал в отставку

Генеральный директор "Безека" Дуду Мизрахи, возглавлявший компанию на протяжении последних четырех лет, сообщил об уходе в отставку. Он занимал этот пост с лета 2018 года, сменив Стеллу Хендлер.

Мизрахи возглавил компанию в разгар расследования, ведущегося управлением ценных бумаг. Его предшественница подозревалась в мошенничестве. Однако Мизрахи смог стабилизировать ситуацию в компании.

"Я отдал компании 20 лет, четыре из которых – на посту руководителя. Пришло время перемен. Я принял "Безек" в состоянии травмы, с огромным долгом и потерей абонентов. Я оставляю оздоровленную фирму с надежными источниками дохода", - сообщил директор.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 декабря 2021
Министр финансов подписал распоряжение о снижении цен на тарифы фиксированной телефонной связи на 40%
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 октября 2021
В компаниях "Безек", YES и "Пелефон" объявлен локаут

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:34 Гендиректор "Безека" подал в отставку
08:46 Всемирный банк опубликовал предварительную оценку ущерба зданиям и инфраструктуре Украины
21:15 Глава Fed: повышение учетной ставки сразу на 0,5% вполне возможно
20:31 Уровень инфляции в Новой Зеландии и Канаде обновил 30-летние максимумы
13:08 Попавший под санкции олигарх Алекперов ушел с поста президента "ЛУКОЙЛа"
12:28 Итоги валютных торгов 21 апреля 2022 года: курс доллара понизился, курс евро возрос
10:11 Из-за дефицита деталей российскому атвопрому разрешили вернуться к стандарту EURO-0
20:55 Акции Netflix подешевели на треть после того, как компания впервые отчиталась о сокращении числа абонентов
20:40 Банк Израиля сокращает резервы доллара США и евро в пользу юаня и йены
15:32 Итоги валютных торгов 20 апреля 2022 года: курс доллара понизился, курс евро возрос
Загрузка...