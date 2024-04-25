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ЦАХАЛ заказал крупную партию китайских дронов

время публикации: 25 апреля 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 12:41
ЦАХАЛ заказал крупную партию китайских дронов
AP Photo/Shizuo Kambayashi

Управление закупок штаба сухопутных войск ЦАХАЛа заказало тысячи мультикоптеров у двух китайских производителей – компаний DJI и Autel Robotics, доминирующих на рынке гражданских дронов, сообщают "Глобс" и сайт "Мако".

Эти дроны с начала войны активно используются ЦАХАЛом в Газе для рекогносцировки местности, сбора развединформации, в том числе – внутри зданий. Однако до сих пор речь шла о "подарках", поставленных армии волонтерами и различными организациями, а не о централизованной закупке.

Следует отметить, что США запретили своим силовым структурам пользоваться оборудованием компании DJI по соображениям информационной безопасности и кибербезопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что закупки различных видов дронов осуществляются в соответствии со спектром стоящих перед ЦАХАЛом задач, и что означенные закупаемые аппараты проходят необходимые проверки и в них вносятся требуемые изменения.

Дешевые и доступные дроны китайского производства в последние годы активно используются в военных конфликтах. Так, министерство обороны Украины недавно купило в Китае партию из 4000 дронов нескольких модификаций, в том числе – компании DJI.

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